Jennifer GERNOT

Bonjour,



Diplômée d'un Master 2 Développement Durable réalisé en alternance,spécialisation Qualité & Audit à l'école Pégase je dispose de 6 années d'expérience .

Je suis en poste mais reste à l'écoute d'opportunités.



De part mes expériences au sein d'une PME leader et ouverte à l'international sur le marché de l'intégration et l'exploitation d'infrastructures ICT: Collaboration,Communications Unifiées,Réseau,Stockage,Sécurité) en tant qu'Ingénieur Qualité d'un service technique(Centre de téléservices) , j'ai développé durant ces deux années certaines compétences :



-Coordination de Projet(suivi,composition d'équipes,gestion de planning..),

-Sensibilisation et Animation d' équipe ,

-Curiosité au métier et Adaptation auprès des équipes techniques ,

-Communication et Relation permanente avec tous les métiers supports(Méthode,Marketing,Qualité Sécurité Environnement ..).



L'objectif étant d'améliorer et uniformiser les connaissances et les process qualité en interne.



De plus, j'ai acquis des qualités techniques et opérationnelles liés à mon poste de travail :

-Rigueur ;

-Organisation et Réactivité lors de la conception d'indicateurs pour la révision et la gestion documentaire ; réalisation hebdomadaire de statistiques clients(volumétrie et indicateurs de suivi) ;

-Adaptabilité sur les projets menés ;

Autonomie et Prises d' initiatives :proposition d' une méthode d'uniformisation de référencement de documents(base documentaire) au sein des équipes de production;

-Coordination et Forces de Propositions avec les départements:Méthode et Qualité-Sécurité-Environnement pour développer le suivi et les bonnes pratiques au sein de lentreprise.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Norme ISO 9001

Norme HSE

ITIL Foundation V3

Norme ISO 14001

Gestion de projet

Certification

Normes Qualité

Audit qualité

Environnement

Normalisation

Energies renouvelables

Développement durable

Microsoft Office

Créativité

Rigueur

BMC ITSM7

Audit

Visual Basic for Applications

Remedy

Microsoft