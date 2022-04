Jennifer GILLE

Je suis une femme d’expérience dans des domaines administratifs et commerciaux variés. Mes compétences acquises au sein de diverses entreprises seront mes principaux atouts pour que ma candidature soit appréciée.



Je suis polyvalente, disponible, capable de m’adapter rapidement à toutes les situations et recherche un poste qui pourra me permettre de m’épanouir et d’apporter mon savoir faire acquis tout au long de mon parcours professionnel.



Passionnée de moto et sport en général, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Exigente avec moi-même, je sais me remettre en question.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale

Polyvalence