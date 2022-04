Mademoiselle Jennifer GRIMAULT est née le 21 avril 1990 à ANGERS, dans le Maine et Loire. Elle s’est dirigée vers le domaine de la publicité en passant son BTS communication des entreprises avec mention en 2008. Ensuite, elle a voulu découvrir le domaine du tourisme. Elle a donc réalisé une licence professionnelle dans le tourisme économique, afin d’élargir ses connaissances. Puis récemment, elle a décidé de retourner dans son secteur de prédilection, la communication. Internet étant devenu un support incontournable, elle a accompli une licence professionnelle Marketing et Réseaux de Communication dans la ville d’Aix en Provence.

Ses expériences professionnelles les plus significatives sont tout d’abord dans un restaurant durant 2 mois afin de réaliser la communication externe, dans un musée (Musée de la Chaussure) durant 4 mois pour faire du guidage et de la communication puis dans une agence de communication durant 6 mois dans le domaine du référencement.

Ayant eu une belle expérience en Agence de Communication en tant que chargée de Webmarketing, sur du référencement SEO, SEA ainsi que sur les réseaux sociaux, elle souhaite retrouver le même poste dans une agence non spécialisée ou chez l'annonceur.

En ce qui concerne ses objectifs professionnels, Jennifer souhaite devenir bilingue, et développer ses compétences en WebMarketing et en Community Management.



Mes compétences :

Word

Photoshop

Référencement

Tourisme

Webmarketing

Communication

Marketing

Community management