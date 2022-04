Jennifer GUESNE

FORMATION / DIPLÔMES



2006 Maîtrise Sciences de gestion, Achats International en milieu Industriel

École internationale des achats, Mulhouse (68)



2006 Suivi de la formation « Six sigma »

Sté GENERAL ELECTRIC, Belfort (90)



2005 Licence Sciences de gestion, Achats International en milieu Industriel

École internationale des achats, Mulhouse (68)



2004 DUT Organisation et Génie de la Production IUT Épinal, Épinal (88)



2001 Baccalauréat STI Génie des matériaux Lycée Pierre Mendés France, Epinal (88)





COMPÉTENCES



- Informatique: Microsoft office, notions de logiciel de CAO

- Langues : Anglais professionnel, expérience de 5 ans dans des superstructures, contact avec des fournisseurs du monde entier. Lu, parlé et écrit.

Allemand professionnel, notions scolaires.

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centre de vacances et de loisirs (BAFA)



Mes compétences :

BTP

Industrie

Négociation

Sourcing

Achats