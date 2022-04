Jennifer HERLEM

Naturellement agréable, sérieuse, dynamique, je me suis toujours investie au cours des différents postes au sein desquels j'ai pu évoluer.

Soif d'apprendre, je possède une capacité d'apprentissage reconnue par mes employeurs.

J'ai su me remettre en question en reprenant les études au bout de 3 ans de cdd et interim; J'ai tout d'abord obtenu mon bac pro vente en 2010 lors d'une formation de 8 mois dont 4 mois de stages puis j'ai poursuivi avec un BTS NRC en alternance avec la société AXA.

Aujourd'hui, je recherche un emploi stable dans la région de l'Auvergne, je suis à l'écoute de toute proposition d'emploi, dans le domaine du commerce ou non.



Mes compétences :

Commerciale

Conseillère commerciale