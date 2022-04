Jennifer HUET

Suite à un cursus universitaire d’Économie spécialisé dans les finances locales, j'intègre en 2011 un cabinet d'étude et de recherche hautement spécialisé en économie financière publique.

Cette expérience m'a permis, outre d'enrichir mes connaissances dans ce domaine, de développer les qualités d'orateur: l'esprit d'analyse et de synthèse, l'organisation des idées, la capacité d'adaptation de la pédagogie employée en fonction de l'auditoire, etc.





Mes compétences :

Capacités oratoires

Analyse financière

Pédagogie

Travail en équipe

Apprentissage rapide

Organisation du travail