Jennifer HUEZ

Souhaitant avoir une stabilité professionnelle, je retourne à mes premiers amours : la couture. Modéliste diplômée et de métier, mon atelier est enfin installé.

Mes activités sont la retouche et la réparation, bien sûr, mais aussi de la confection de vêtement sur mesure, du relooking et de la transformation de vêtement. A cela s'ajoute : la création de patron, la fabrication d'ouvrage de décoration et d'ameublement, et cerise sur le gâteau, des cours de couture à votre domicile.

Bien entendu, je m'adapte à votre imagination et vos envies pour créer des articles de qualité, comme le suppose mon logo "Quality's Retouch".

Pourquoi ce nom ? Habitant le long de la côte d'Opale (à côté de Calais), je fais un clin d'oeil à nos chers voisins Anglais tout en y mettant une pointe de fraîcheur et d'originalité.



Mes compétences :

Dynamique

Animation de formations

Adaptation aux postes de travail

Autonome et persévérant

Sens des relations humaines

Sens de l'organisation et des responsabilités

Écoute dynamique

Relation entreprise

Informatique

Connaissance du marché

Curieuse d'esprit

Conseil

Animation d'ateliers

Communication

Couture

Patronnage

Contrôle de gestion

Relooking & conseil

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Créativité