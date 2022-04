Jennifer JAUD

Après avoir obtenu un master 2 en Psychologie du Travail et des Organisations, j'ai intégré en juin 2013 SYNERGIE, groupe leader dans la gestion des Ressources Humaines.



Chargée de recrutement au sein de l'agence de Tours, j'interviens à la fois sur toute la partie recrutement (Intérim, CDD et CDI), ainsi que sur la gestion administrative et commerciale.



L'agence Synergie de Tours est une agence généraliste. Ainsi, nous recrutons aujourd'hui tout type de profils, sur des secteurs d'activité très variés : Industrie (pharmaceutique, aéronautique...), Tertiaire, BTP, Logistique, Transport,...





Que vous soyez Employeur, ou en Recherche d'emploi, vous pouvez venir nous rencontrer à notre agence située au 2 allée du Commandant Mouchotte, 37100 TOURS.

Tel : 02.47.21.01.10.

Mail : tours@synergie.fr



Mes compétences :

Psychologie du travail

Recrutement

Risques psychosociaux

Formation

Santé au travail