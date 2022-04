Jennifer JENNERVEIN

J'ai terminé mon cursus Ingénieur à l'EBI en majeure Qualité et Réglementations en 2010.

Je suis particulièrement intéressée par le domaine de l'agroalimentaire et du consulting.

Cependant, ma formation ne s'est pas limitée au domaine agroalimentaire. J'ai aussi pu aborder le domaine des cosmétiques ainsi que le domaine pharmaceutique. Ma formation étant polyvalente, j'ai acquis des connaissances en procédés, R&D, microbiologie et marketing.



Ce qui m'intéresse le plus est la mise en place de Système de Management Intégré afin d'obtenir les certifications ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001... Leur suivi et leur amélioration continue est une donnée primordiale pour moi. L'utilisation d'outils qualité, tels que l'HACCP, l'AMDEC, la méthode des 5M... m'intéressent beaucoup.

Pour moi, la Qualité est complémentaire de la Sécurité et de l'environnement.



J'ai pu effectué plusieurs stages dans des entreprises agro-alimentaires, qui m'ont permis d'aborder ces trois domaines. Au cours de ces stages, j'ai pu travailler sur l'aspect documentaire (remise à niveau, création, gestion optimisée), mais aussi sur l'aspect relationnel.



Je suis quelqu'un de motivé, enthousiaste, chaleureux, travailleur et aimant aider les personnes à s’améliorer. Ma capacité d’adaptation ainsi que ma capacité à

travailler en équipe font parties de mes atouts.



Je suis partie au Japon au mois de Janvier 2011 avec un visa Working-Holiday pour une durée de 1 an. Au cours de cette année, j'ai pu me familiariser d'autant plus avec la culture japonaise et améliorer mon niveau de japonais.



Je suis rentrée en France au mois de Janvier 2012 puis j'ai occupé un poste d'auditrice avant de retourner chez Agrana Fruit France. J'ai occupé le poste de responsable sécurité/environnement pendant environ 3 ans et je suis actuellement responsable qualité/industrialisation.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Agroalimentaire

Qualité

HACCP

Bonnes Pratiques de Fabrication

Sécurité

Hygiène

Process