Jennifer KOLANO

Formatrice pour un éditeur de logiciels de gestion ( Compta, Paye) destinés aux Collectivités, je cherche aujourd'hui à rejoindre une entreprise ambitieuse et innovante afin d'exercer un poste d'Assistante en Ressources Humaines. La gestion d'une trentaine de Collectivités à mon actif a développée mes qualités organisationnelles et méthodologiques qui constitueront un réel atout pour votre entreprise.

Le Professionnalisme, la rigueur et la discrétion sont mes principaux atouts.







Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CIEL Paye Evolution

Bulletins