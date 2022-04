Jennifer LACROIX

J'ai un parcours professionnel assez riche. Autodidacte j'ai toujours cherché à évoluer, à progresser à apprendre de mes différentes expériences professionnelles. J'ai travaillé dans des domaines assez différents du contrôle de gestion à l'audit, j'ai orienté ma carrière vers le management pendant plusieurs années. Je prends un réel plaisir à gérer des hommes, à les faire progresser, à transmettre. Je suis convaincu que l'élement humain est un facteur de réussite dans une entreprise. Manager de cadre j'apporte au quotidien une écoute, une présence, un soutien, mais aussi un souhait permanent de les faire progresser dans leur fonction et dans leur façon de manager. L'être humain est unique l'un ne ressemble pas à l'autre, lorsque l'on gère des hommes il faut avoir de grandes capacités d'adaptation. L'homme valorise l'entreprise, et en tant que manager nous nous devons de valoriser l'homme.

Je suis convaincue que nous gagnons en efficacité, en production, lorsque nous faisons confiance à ceux qui constituent le noyau dur d'une entreprise.

Je m'efforce dans mes fonctions de donner, de faire évoluer, de faire réfléchir, de comprendre l'autre qui il est, son fonctionnement. Un manager est un facilitateur que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des outils. Un manager efficace est une personne qui a compris que :

"seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin".

Depuis novembre 2012 je suis auditrice au sein de la MNC (Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de Sécurité sociale) Mise à disposition par mon organisme d'origine, je fait de l'audit du contrôle de légalité, des entretiens d'agrément pour les agents de Direction, de la veille, et des entretiens dans le cadre de l'inscription des agents de direction sur liste d'aptitude.



Mes compétences :

Ressources humaines

Audit

Management

Gestion de projet

Formation

Recrutement