Jennifer LATIOUI

Titulaire d'un M2 MAE ex-DESS CAAE , obtenu à l'Institut d'Administration des Entreprises de Lille, j'ai souhaité m'orienter vers le secteur des ressources humaines. J'ai intégré Manpower à la suite de mon stage de fin d'études réalisé en agence d'emploi.



Manpower a pour vocation d’apporter à ses clients, des solutions innovantes pour l’emploi à travers une gamme complète et intégrée de services.



J'ai évolué pendant 3 ans au poste d Assistante commerciale en intégrant au fur et à mesure différentes agences: Calais BTP, Montreuil sur mer. Depuis 2011 Attachée de Recrutement puis Chargée de Recrutement au sein de l'agence généraliste de Boulogne sur mer.



Depuis 2010, je suis également référente sur la Mission Handicap (promouvoir et développer l'insertion professionnelle des candidats en situation de handicap).



Mes compétences :

Allemand

Chargée de recrutement

Gestionnaire

Management

Recrutement

Sourcing

Traduction

Travail temporaire

Gestion des ressources humaines

Formation

Réactivité

Organisation

Gestion du stress

Gestion des priorités

BTP