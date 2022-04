Jennifer LE REST

Jeune diplomée en BAC + 2 Assistante de gestion et comptabilité. Je recherche un emploi où je pourrais évoluer dans le secteur administratif, la gestion et la comptabilité.



Je cherche donc des conseils pour le recrutement, des pistes de formations complémentaires, des contacts... tout ce qui pourrait me permettre d'avancer et de viser plus haut ma recherche d'emploi



Mes compétences :

Internet

Informatique

Commercial

Comptabilité

Gestion

Administratif

Motivation

Relationnel

Travail en équipe

Droit du travail