Je recherche des femmes et des hommes ayant la fible commerciale et entrepreneuniale, et en recherche d'un nouveau challenge professionnel motivant. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-moi :

Jennifer LECOINTRE : 07 88 09 42 41 - jennifer.lecointre@axa.fr



Créez votre propre affaire dans le monde de l'assurance de personnes et la gestion de patrimoine.

Devenez un expert et apportez des solutions sur mesure à une clientèle haut de gamme.

Dans un marché en pleine croissance et sans apport de capitaux, bénéficiez d'une formation reconnue, d'un soutien humain et financier afin de créer votre propre agence.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Motivation

Polyvalence

Gestion de projet

Vente B2B