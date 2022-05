Olivier LECOINTRE

________________________________________________________________________

connectez-vous à http://www.manager-avec-les-accords-tolteques.com

et à http://www.olivierlecointre.fr



"Manager avec les accords toltèques, une nouvelle voie vers l'intelligence collective" - "Performance et sérénité au travail" , co-écrit avec Laurence Aubourg, coach certifiée Mosaik/ICF, est disponible chez De Boeck, amazon, frac. Laissez-moi un message si vous souhaitez être tenu informé.

________________________________________________________________________







Vétérinaire de formation (Lyon 1983), j'ai pratiqué en clientèle avant de rejoindre l'enseignement comme assistant à l'école véto de Lyon puis d'entrer chez Rhône-Merieux en 1987 pour développer le service de Biomathématiques. A l'époque, la modèlisation mathématique des phénomènes biologiques et épidémiologiques me passionnait.



Aujourd'hui, basée sur une expérience industrielle variée, ma préférence est d'allier les démarches scientifiques, méthodologiques, cartésiennes (Lean, 6sigma,TOC, etc...) avec les approches individuelles ou systémiques de représentation des comportements humains (AT,MBTI, etc...) afin d'exprimer un leadership et un style de management concrêt adapté aux objectifs et à la maturité des équipes.



Mes compétences :

Agile

Agile Project Management

Analyse Transactionnelle

Coaching

Facilitation

Lean

Lean Six Sigma

Management

MBTI

Méthodologies

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Portfolio Management

Project Portfolio Management

Santé

Santé animale

Six Sigma

Travail en équipe

Gestion de portefeuille projets