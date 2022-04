Jennifer MATEJCIC BESOMBES

Actuellement responsable qualité pour la centrale d'achat ALDI depuis mars 2014. J'ai participé à la création de ce service qualité qui s'est très bien étoffé depuis. Je suis en charge d'écrire les procédures qui seront par la suite appliquée par le groupe en France. De plus, je veille à la qualité et à la conformité des produits non alimentaires vendus chez Aldi (jouets, produits cosmétiques, papier, textile, petit électroménager etc).



Auparavant, j'occupais le poste d'ingénieur qualité pour Intermarché. J'ai eu à charge les gammes de produit suivantes:

papeterie

jouets

puericulture

camping



Mon poste consistait à prendre en charge l'importation des produits cités ci-dessus.

De plus, j'étais responsable du développement et suivi des produits MDD: rédaction de cahier des charges, tests, validation de packagings.

Une autre facette du métier consistait à réaliser des audits d'usine selon un référentiel interne proche de l'ISO 9001.



J'ai fait quelques formations durant ces dernières années:

réglementation sur les jouets et petite enfance

ISO 9001

séminaire REACH

Contact alimentaire

règlementation droguerie, parfumerie et hygiène



Mes compétences :

Audit

Électrique

Import

Jouets

Papeterie

Puériculture

Cosmétique