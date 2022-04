Diplômé de l'Ecole Supérieure d'agriculture et d'environnement d'Angers (ESA - Master II Environnement et aménagement) je me suis spécialisée dans la réalisation des études d'impact environnementales pour des projets energetiques dans des burequx d'études. Après plus de 4 ans au Chili (ingénieur de projets chez SGA, Bureau d'études environnementales) je suis de retour en France et actuellement en recherche active d'un emploi.







Mes compétences :

SIG (ArcView)

Microsoft Office