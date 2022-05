Louis-Marie VIVANT

Au côté des acteurs des territoires de montagne depuis 7 ans, j'apporte mon expertise en stratégie Développement Durable et innovation territoriale. Après avoir accompagné de nombreux territoires support de stations de ski dans leurs stratégie carbone (Bilan Carbone : atténuation et adaptation) et suite aux 6 années passées en tant qu’animateur technique de la charte nationale en faveur du développement durable des stations de montagne, pilotée par l’ANMSM/SkiFrance, je dispose d’une connaissance reconnue des territoires valléens et alpins, de leurs acteurs et de leurs enjeux.

Je valorise mon expérience acquise sur et par le terrain en animant des démarches territoriales aussi bien à l’échelle communale qu’intercommunale. j'allie ses compétences en ingénierie et ma connaissance du langage local pour favoriser l’innovation collaborative.



Métier : Provocateur d'idées & d'innovations

Mots clé : Stratégie, Tourisme, Montagne, Changement Climatique, Gouvernance, Animation, Innovation territoriale, Innovation par l'usage(r)

Le cœur de mon métier ? Donner envie aux gens de faire de belles choses, et les faire ensemble

- > Provoquons l'innovation collective !



www.air-agence.com



La citation de l'année ?

"L'art n'est pas d'arriver avec des idées nouvelles, mais d’interpréter ces idées qui nous entourent depuis toujours" (Georges Lucas)



Ils ont choisi le grain de sel :

L'ANMSM et ses stations, L'Alpe d'Huez, la Plagne, Cordon, Combloux, Praz sur Arly, Saint Martin de Belleville, les Ménuires, Val Thorens, Verbier, les stations du Grésivaudan, les stations de l'Oisans, Terra Modana, Valfréjus, la Norma, Aussois, les Saisies, l'Alpe d'Huez, le Vercors, le Pays du Mont Blanc...

L'INSEP, SIDAS, LASTAGE, PICTURE Organic Clothing, Rossignol...

Le Freeride World Tour, l'Outdoor Sport Forum, la 6000D, l'Ekiden...



Nos références en photos : http://fr.calameo.com/read/00402241135f63241c239





Mes compétences :

Tourisme durable

Développement durable

Montagne

Gouvernance

Animation territoriale

Changement climatique

Innovation participative