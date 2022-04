Jennifer MICHEL

Après 9 ans au sein du Ministère de la Défense, j'ai décidé d'effectuer une reconversion professionnelle en tant qu'Assistante ressources Humaines.

Je recherchais un domaine dans lequel je pourrais mettre à profit mes compétences et expériences déjà acquises telles que les relations humaines, la polyvalence et la discrétion.



Mes compétences :

Administration du personnel

Processus de recrutement

Elaborer et mettre en place le plan de formation