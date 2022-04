En poste en tant qu'assistante de direction, je recherche un poste de même envergure plein de dynamisme et d'objectifs à réaliser.





Mes compétences :

Assistante

Litiges

Ressources humaines

Word

Contrat de maintenance

Powerpoint

Indesing

Excel

Flotte Automobile

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Sécurité

Formation

Publisher et Photoshop

PAO et mise en page

QUADRATUS

Contrats de travail

Illustrator