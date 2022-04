Jennifer MONIN

Forte de ma formation communication, j'ai su mettre à profit mes compétences dans le domaine de la relation/satisfaction clients. Toujours à la recherche d'opportunités qui me permettront de me challenger, je souhaite plus que tout évoluer dans ce domaine.



Mes compétences :

Orthographe

Communication interne

Mise en page

Communication externe

Community management

Communication événementielle

Microsoft Office

Gestion de la relation client