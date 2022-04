Jennifer MONOT

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Gestion administrative du personnel :

 Gestion des contrats de travail, DUE, formalités légales

 Etablissement des déclarations accidents de travail

 Planification des visites médicales

 Organisation des élections IRP et convocations aux réunions

 Gestion de la prévoyance

 Mise à jour des dossiers du personnel

 Réponse aux candidatures

 Disciplinaire, DIF.



Gestion de la Paie :

 Collecte et contrôle des données

 Attestation maladie et IJSS, congés

 Saisie des données variables

 Etablissement des paies finales et vérification

 Soldes de tout compte et documents légaux

 N4DS et tableaux de bord





FORMATION



2011 : Formation Tuteurs en Entreprise



2002-2003 : Formation qualifiante Technicienne en gestion et administration des Ressources Humaines (CQPM)

Contrat de qualification TRANSPORTS CORDIER



2002 : Faculté de Dijon, MAITRISE AES



Anglais et Espagnol : Niveau scolaire



Informatique : word, excel, internet, outlook, Iris Personnel



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



 Responsable Ressources Humaines et Paie



Depuis janvier 2012 : TRANSPORTS CORDIER SA

Gestion administrative du personnel et Gestion complète de la paie.





 Assistante Ressources Humaines



Octobre 2002 à Décembre 2011 : TRANSPORTS CORDIER SA

Transport routier de marchandises : 290 salariés.

Gestion administrative du personnel et Gestion complète de la paie.





Stagiaire Service Paie



Décembre 2001- Janvier 2002 : RENAULT

Découverte de la fonctionnalité de la paie en entreprise.



LOISIRS

Tennis, ski, roller, balades, lecture et cinéma.