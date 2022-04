Jennifer MOREL

Infirmière D.E. depuis décembre 2009 en secteur hospitalier, mes expériences et formations professionnelles m'ont permise de développer des qualités techniques, décisionnelles, relationnelles et une autonomie dans les soins.

En avril 2016, évolution dans les soins infirmiers à domicile au statut d'infirmière libérale remplaçante.



Mes compétences :

Fiabilité

Ecoute

Autonomie

Méthodique

Adaptabilité

Respect des engagements

Travail en équipe

Endurante

Conscience professionnelle

Organisation du travail

Analyse des besoins

Dynamisme

Concevoir et appliquer un projet de soin