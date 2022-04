Dynamique et motivée, possédant un portefeuille de 800 clients à ce jour, je possède une aisance relationnelle, souhaitant évoluer rapidement.

Mobile dans toute la France si cela est en vue d'une évolution professionnelle.



Mes compétences :

Relation clientèle

Qualité de Service et Satisfaction Client

Accueil clients

Accueil téléphonique

Vente

Esprit d'équipe

Autonome et responsable