Jennifer MORVAN

En tant que responsable des professionnels au sein d'une agence bancaire, j'accompagne depuis une dizaine d'années les entreprises poitevines dans leur création et leur développement.

Mon activité est partagée entre le conseil en gestion, le développement commercial (conquête de nouveaux clients et vente de produits à valeur ajoutée) et la maîtrise des risques (analyse financière, suivi du risque clients et vigilance sur le risque opérationnel avec respect des procédures). Mon sens du contact, ma polyvalence et mes études sont bien évidemment des atouts importants pour mener à bien ces missions.

Durant mon temps libre, j'aime m'engager auprès d'associations/réseaux pour prendre de nouvelles responsabilités et rencontrer différents profils de personnes. C'est aussi l'opportunité de participer au développement économique, culturel et social de la région.

Enfin, d'une nature énergique et curieuse, mes loisirs varient entre la photographie, les voyages, la musique et les loisirs créatifs.



Mes compétences :

Finance

Vente

Conseil

Communication

Management