Jennifer NAEYE

J 'ai travaille au drive a E.Leclerc depuis plus d'1 an et ai occuppe plusieurs postes dont responsable bazar,responsable Textile, et responsable qualite.Je souhaite acquerir plus d'experience et acquerir de nouvelles experiences .

Depuis le 2 janvier 2017 j'occuppe les fonctions de directrice pour l'enseigne Gemo du groupe Eram.



Je possede un bts en management et un dees specialite marketing



Mes compétences :

Formation hygiene

Formation secourisme

Formation cellule de crise

Formation cnil

Mise en place d'une certification de service

Logiciel abaco ,aladin,mail performance, evolutel,