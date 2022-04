Jennifer NEGRE

Mes 3 années en école de commerce m'ont permis de développer tous les atouts nécessaires pour assumer des fonctions de développement commercial et marketing et mon poste actuel confirme mon goût pour le marketing et les nouvelles technologies! Mon rôle de webmaster/community manager (entre autre) me donne une vision alternative du marketing, et me plonge dans le e-marketing... vision du marketing de demain!



Et enfin les bases solides de mes compétences et mon professionnalisme ont été acquises durant mes 3 années en alternance! Mon poste au sein de la société Labeyrie m'a permis d'accroître mes compétences: créativité entre autre, au travers des relations avec l'agence de communication et rigueur avec l'analyse des performances de l'activité, l'entreprise delCadi à contribué à aiguiser mes aptitudes commerciales et la gestion de base de données et enfin j'ai pu contribuer au développement d'une jeune structure, chargée du développement commercial et de la communication, cette année fût riche et complète. Enfin, dans le but de perfectionner ma maîtrise des langues, j'ai fait le choix de résider en Angleterre, en Espagne et en Indonésie tout en travaillant dans le domaine du commerce et du marketing. Ces séjours en immersion totale ont confirmé mon goût pour la communication et le contact humain.



Je souhaite mettre mes qualités d'adaptation, d'autonomie et de prise d'initiative au service d'une entreprise en quête d'évolution et de croissance. Vous pourrez juger de mon professionnalisme et mon savoir faire.



Persuadée que ces quelques mots ne peuvent révéler totalement ma personnalité et mes compétences, c'est avec la plus grande détermination que je souhaite rencontrer des recruteurs afin d'exposer plus amplement mes motivations.



A bientôt,



Jennifer.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement commercial

Gestion de la relation client

Lancement produits

Marketing

Relation Client