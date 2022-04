Jennifer OUAZENE

Actuellement : Responsable des Achats groupe chez SDCEM

Responsable des Achats industriels, des équipement et des prestations de service au sein de SDCEM ainsi que des filiales, activité : sectionneur

Gestion des familles production : Tôlerie, mécanique, électronique, isolateurs, matières premières, traitement de surface, etc.... et hors production (prestation, études, consulting, etc)

Management de sous traitance industrielle : étude économique de délocalisation, transfert, mutualisation des achats, etc

Mise en place d'une politique achat GROUPE

Responsable de service et Management d'équipe



Je reste à votre disposition pour échanger sur de multiples sujets, mes expériences de réorganisation du service, de gestion des achats de filiale, etc



A bientôt







Mes compétences :

SAP

Anglais courant

Italien bilingue

Oracle