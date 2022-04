Jennifer PAGANO

C'est à partir de mes passions que j’ai construit mon parcours universitaire jusqu’à l’obtention d’un diplôme en Développement de Produits de Santé, me permettant d’acquérir les bases de la Qualité en Industrie Pharmaceutique.



Plus de quatre années d’expérience au cœur de l’équipe Qualité d’un des plus grands groupes pharmaceutiques (Merial / Division Santé Animale de SANOFI) sont à l'origine du développement de mes compétences dans ce domaine.



Ce métier transverse me permet de rester à l’écoute de tous les secteurs de l’Industrie. Je m'attache à mettre au service de toute mission engagée, l'ensemble de mes aptitudes personnelles (rigueur, dynamisme, sérieux, excellent relationnel) et professionnelles (forte orientation client, esprit de performance, expertise Qualité).



Mes compétences :

Reporting Qualité

Management de la Qualité

Coordination des Inspections