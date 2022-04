Jennifer PAOLINETTI

Bonjour !



Vous avez un projet de VENTE ou d'ACHAT IMMOBILIER sur la CÔTE BASQUE ? Alors, contactez-moi !



Je suis Conseillère Immobilier indépendante intervenant sur le secteur d'Anglet, Bayonne, Biarritz et les villages alentours.

Mon objectif est de faire aboutir tout projet d’achat ou de vente immobilière dans les meilleures conditions qui soient, en accompagnant propriétaires et acheteurs à chaque étape.

Mes principaux atouts pour y parvenir : l'écoute, la réactivité, et la rigueur, sans oublier les forces du réseau 3 G IMMOBILIER.



Voici le lien vers mes annonces : http://www.3gimmobilier.com/paolinetti



Mes coordonnées : 06 51 70 45 46 - jpaolinetti@3gimmobilier.com



Au plaisir de vous conseiller bientôt !



Mes compétences :

Aerospace

Buyer

Communication

International

Mobility

Negotiation

Purchasing