Jennifer PARONNEAU

Rigoureuse , dynamique , sens relationnel



Mon parcours professionnel dans des domaines variés m'ont permis d'acquérir des compétences multiples, une facilité d'adaptation ainsi que des réelles valeurs de travail.

En 2014, souhaitant me spécialiser dans le secteur administratif, j’ai suivi une formation accélérée (sur 1 an) et obtenu un BTS Assistant de gestion PME-PMI.

Mon professionnalisme et ma capacité d’adaptation me permettent d’être opérationnelle et autonome dans un nouveau milieu, d’assimiler rapidement les spécificités requises, et de m’intégrer dans une nouvelle équipe, faisant de notre collaboration une réussite partagée.

Mon dernier poste en tant que responsable administrative au sein de la société RS ARC EN CIEL DESIGN m’a apporté une expérience significative et réussie dans le domaine de l’administratif et de la gestion commerciale.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Facturation

Devis

Adobe Illustrator

Relance client

Organisation du travail

Winmeuble

Cegid CBR