Jennifer PASQUET

De l'INTIME au GRANDIOSE, du QUOTIDIEN à l'EVENEMENTIEL, je suis passionnée par

l'idée même de cuisine et de tous ses rituels.

Ils sont pour moi, une SOURCE DE CREATIVITE et de détournement.



Mes expériences au sein d'entreprises au service du luxe croisées à mon vécu en restauration familiale me permettent d'inventer mon vocabulaire plastique/graphique pour la SCENOGRAPHIE d'évènements.



Pour COMMUNIQUER sur ces évènements, je pars à la recherche du motif, du papier et de la couleur et vous propose du GRAPHISME sur-mesure.

Pour les projets DURABLES, j'interviens dans la construction d'UNIVERS VISUELS et sémantiques de (future) MARQUE.



Enfin, CERISE SUR LE PLATEAU! Je partage mes collections d’astuces le temps d'une PERFORMANCE et/ou d'un ATELIER.



Mes compétences :

Animation

Artiste

Artiste Plasticienne

Evénementiel

Graphisme

Plasticienne

scénographie