Jennifer PINDELO

Professionnelle et consciencieuse mais aussi pétillante et pleine de vie, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique.



Mes compétences :

Lancement de produit dans le réseau

Gestion et paramétrage des offres réseau

Gestion des planning et des coûts

Gestion de projet marketing

Conception d'outils d'aide à la vente

Relations avec agences de communication

Organisation d'évènements sociétaires/clients

Déploiement des campagnes réseau

Rédaction de cahier des charges

Animation de réunion de travail

Marketing opérationnel

Animation de groupes de travail