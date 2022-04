Christelle COLLOT

Expérimentée en contrôle de gestion, je suis reconnue pour ma engagement, ma rigueur et mon organisation, qui me permettent de mener à bien les objectifs fixés. Lors de ma dernière expérience, j'ai eu l'opportunité d'améliorer mes capacités analytiques et de développer mon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP Business Planning & Consolidations

Contrôle budgétaire

Analyse de la performance

Optimisation des process

Gestion

Contrôle de gestion

Reporting

Comptabilité

Formation

Microsoft Office