Diplômée d'un M2 en contrôle de gestion.



Mon objectif est de participer au bon fonctionnement de l'entreprise en aidant à la prise de décision et à l'optimisation de l'activité.

Durant mon expérience professionnel, j’ai pu mettre en pratique certaines aptitudes afin d’appréhender le métier de contrôleur de gestion. En effet, je m’organise pour respecter les délais, la gestion des priorités mais également répondre au mieux aux attentes de la direction et des opérationnels.





= > Méthode et rigueur, sens de la planification des tâches, de l'organisation.

= > Persévérante pour atteindre les objectifs fixés.

= > Esprit d'équipe et ouverture d'esprit.



N'hésitez pas à me contacter pour avoir mon CV ou d'autres informations : jennifer.potel@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Tableau de bord

Reporting

Contrôle de gestion