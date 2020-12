Jens MISSFELD

Libre d'engagements depuis fin juin 2018.



En février 2016, j'ai pris la fonction de Responsable Commercial Export au sein de la société SinapTec SAS.



Depuis fin janvier 2016, je ne fais plus partie du groupe Maanshan Gang.



Mon travail actuel: Responsable Commercial au sein de la société MG-Valdunes (groupe Maanshan Gang).



J'ai travaillé d'août 2007 jusqu'à mars 2014 au sein du groupe VALLOUREC en tant que chef de zone export.



De février 2005 à juin 2007, j'étais Responsable de Zone Export au sein de la société NEU International Railways (Engineering d'installations industrielles destinées au secteur ferroviaire).



J'ai dirigé d'août 1999 à février 2005 la société New Com Institute (Institut de Formation en Langues pour les professionnels), après avoir été responsable export chez ISERCO S.A. (fabriquant d'extracteurs de poudres pour silos de stockage) de 1992 à 1999.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Export

Communication

Marketing

Management

Gestion de projet