Jérémie GRZESIAK

Key Account and Specification Manager pour la société Rain Bird sur France, Iberia et Afrique du Nord :

"Premier fabricant mondial de systèmes d'Irrigation"



Mes compétences :

Études marketing

Gestion de projets

Études de marchés

Marketing stratégique

Gestion des risques

Animation d'équipe

Animation commerciale

Commercial grands comptes

Animation de réunions

Commercial International

Commercial b to b

Étude de prix

Marketing internet