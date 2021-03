Jérémie GUILLET

EN RECHERCHE de poste de Gestionnaire Paie / Administration du personnel ou RH sur la région d'Avignon et les alentours.



Mes différentes expériences en tant que Gestionnaire Paie/Contrat ont été pour des entreprises d'intérim et dans une entreprise de portage salarial où mon poste consistait principalement au traitement des paies, contrats en respectant toutes les procédures, la réglementation et droit du travail (discrimination dans les recrutements, contrat de travail (délai de carence, contrat à terme précis et imprécis...) d'une Division qui englobe plusieurs agence d'une région), mais également la facturation, traitement des litiges, clôtures des payes, analyse des reporting...



Mes diverses expériences et principalement celle au sein de l’armée m’ont inculquées le sens de l’adaptabilité à un rythme et à des méthodes de travail spécifique, de l’organisation, de la discipline, de l’esprit d’équipe, du travail et de l’effort.



Doué d’empathie, j’ai le sens de la communication, de l’écoute, l'entre aide et le goût des relations humaines.



Mes compétences :

autonome et responsable

polyvalent

capacité d'assimilation et d'adaptation

méthodique et organisé

sens de la communication

Assistanat de direction

UNIX

Sage Accounting Software

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Sage

HR

Cegid

Anael