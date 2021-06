Jérémie REVET

Ingénieur Supply Chain.

Diplomé en 2012 de l'Ei.Cesi par apprentissage en logistique avec certification Lean Manufacturing.

J'ai une expérience principalement dans l'automobile et la gestion des flux. J'ai travaillé chez PSA sur la logistique amont de l'usine et chez Volvo Trucks sur les flux internes et l'organisation des méthodes logistiques.

J'ai participé à plusieurs projets internationaux, notamment sur l'harmonisation des processus logistiques à travers le déploiement d'un ERP sur les usines européennes de Volvo Trucks.



Mes compétences :

Lean management

Lean Manufacturing

Autocad

Ms project

Ingénieur

Industrie automobile

Supply Chain

Logistique

SAP

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Lean Manufacturing Support

Kanban

Kaizen

EDI

Gestion de projet