Jérémy CAFFIN

Bonjour,

Je m'intéresse au développement d'application et de site web a l'aide de différentes technologie tel que le PHP, le .NET et le Flash. J'ai également travaillé avec le Framework Jquery et la librairie JqueryUI.



Je ne suis pas avare de mes efforts afin de monter en compétences sur ces technologies, ou toutes autres sur lesquelles j'ai l'occasion de travaillé.



Je connais des logiciels de développement comme Dreamweaver CS4/CS5, Flash CS5, Visual Studio 2010.



Je suis actuellement à la recherche d'un contrat.

Disponibilité Août 2012



Mes compétences :

Développement web

Flash

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MySQL

PHP

Php MySQL

Web

JavaScript

SQL

Active Server Pages

Microsoft Visual Studio.NET

HTML

Cascading Style Sheets

jQuery

Mac OS X

Microsoft Windows

Web Services

PostgreSQL

Microsoft C-SHARP

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

JQueryUI

Framework

Dreamweaver CS 6

AJAX