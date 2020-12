Jeremy CERISIER

Dirigeant des Transports CERISIER (TCI) à Louisfert.



Je suis originaire de CHATEAUBRIANT, né en 1988.



J'ai effectué tout mon parcourt scolaire (après le bac) en Alternance, pour prendre de l'expérience et me lancer dans la vie active, ce qui m'a permis d'ouvrir ma première entreprise en 2011.



En 2011, les Transports CERISIER (TCI) ont vu le jour, aujourd'hui une dizaine de salariés pour 2 activités:

La première l'import/export avec l'Italie

La seconde la location (en conteneur par exemple, mais pas que, je suis à l'écoute de projets pour proposer mes services)



En 2020, C2JB Négoce a vu le jour, notre but facilité l'import et la distribution des produits de construction (stockage, préparation de commandes, distributions)



Mes compétences :

Import

Gestion de projet

Export

Economie

Management

Gestion de la relation client