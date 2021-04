Jérémy FORGET

Technicien en Recherche et Développement industriel dans une société de sous traitance pharmaceutique spécialisée en biotechnologies. La société a pour rôle le développement et la fabrication de thérapies innovantes, principalement axé dans le domaine de la thérapie cellulaire et des bio-produits. Ainsi mon poste ma permis dacquérir une solide expérience dans les domaines de la culture cellulaire, limmunologie et les thérapies cellulaire innovantes. Ce poste permet une évolution constante et la découverte de nouvelles connaissances, ainsi que lapprentissage de nouvelles techniques.



Une Grande adaptabilité et souplesse ainsi quun travail dans des délais courts avec une forte pression font partis de mon profil.







Mes compétences :

Culture cellulaire

ELISA

Immunologie

Bactériologie

Cytométrie de flux

Recherche bibliographique ou Internet

Cellules souches

Recherche et Développement

Rédaction technique