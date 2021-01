Jérémy GASPEROWICZ

En qualité de chef de projet informatique, j'ai conçu et mis en place les sites internet des clients selon leurs besoins, j'ai intégré les chartes graphiques, je me suis occupé du développement côté client et côté serveur ainsi que du webmarketing.

Je conçois et développe également des logiciels.

Après un passage à l'université d'Artois d'Arras au service Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement au poste d'ingénieur d'études et développement, je suis maintenant Sofware Engineer @ Career Builder.



Mes compétences :

Flash

Webdesign

JavaScript

SQL

Intégration

Drupal

Webmarketing

Développement

C/C++

Python

Design Patterns

Wordpress

CSS 3

API

HTML 5

REST

PHP 5

NodeJS

Shell

C#

MongoDB

Symfony

Golang

Ruby