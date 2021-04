Chargé de Gestion pour BPI France.

Mise en place et suivi des dossiers de prêts et daides à linnovation puis des crédits-baux, locations financières et prêts équipement sur la délégation lyonnaise. Saisie et suivi dans loutil informatique (conformité juridique des dossiers, rédaction et transmission des contrats, décaissement, post-gestion), gestion des encours et de la relation Front / partenaire / client / fournisseur, appui technique aux chargés daffaires, suivi du risque opérationnel.