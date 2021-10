Jérôme BERGER

Plus de 15 années d'expérience entre la logistique de la distribution spécialisée et la logistique industrielle. J'ai ainsi évolué dans les différents fonctions qui composent ces services : transport, approvisionnement, planification, ordonnancement, gestion de stock, supervision d'équipe et mise en place de nouveaux projets. Ma dernière formation de Responsable Logistique de niveau II à l'ESLI à Redon m'a permis de valider tous mes acquis et de devenir responsable d'un service logistique.



Mes compétences :

Logistique

Inventaire

5S

Ordonnancement

Management

Gestion de projet

ERP

Amélioration continue

Gestion des stocks

Kanban

Planification

Approvisionnement

Transport