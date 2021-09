Jérôme BERNARD

Nous avons ouvert l'agence de Thiers avec mes associés en Juin 2017 et nous voulons faire d'Acto Thiers une agence d'emploi qui se différencie par sa qualité et sa réactivité à trouver les bons candidats aux missions qui nous sont confiées.

Spécialisé dans le recrutement d'intérimaire mais également de CDI et de CDD, mes collaboratrices et moi prenons le temps de recevoir les intérimaires et demandeurs d'emploi pour connaître exactement leurs compétences et leurs savoir être.



Mes compétences :

Ambition

Management

Recrutement