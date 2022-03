Masle LIONEL

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Consultant et Expert autour de 2 axes majeurs, la Trésorerie et les Ressources Humaines,

J'accompagne l’activité d'entreprises de toutes tailles en mettant mes connaissances au profit de professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, TPE, PME).



Allégez-vous ! Confiez-moi vos besoins !



Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante : l.masle@lm-sc.fr



Mes compétences :

Gestion

Fiscalité

Informatique

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Comptabilité

Ressources humaines

Transmission d'entreprise