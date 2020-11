Jerome BIANCONI

Spécialiste sertissage, et maintenance agro-alimentaire, depuis 1997.

Depuis mon arrivée chez Techn'agro CFT France, je m'attache à mettre en place un service technique de qualité spécialisé à disposition de nos clients, et le développer en polycompétence (mécanique, automatisme...).

Cela nous permet d'assurer un suivi personnalisé, apporter des réponses précises, des solutions fiables, sur un large domaine technique, sans oublier le suivi commercial.

Le succès auprès de nos clients, qui apprécient notre professionnalisme et la pertinence des solutions apportées, me conforte dans cette vision du service.

Notre expérience importante nous permet d'optimiser les points d'intervention, et de travailler sur des durées très courtes, limitant les temps d'arrêts techniques, avec une disponibilité machine élevée et un coût de maintenance annuel réduit, réparti judicieusement sur plusieurs années.

Je privilégie le moyen et long terme dans mon relationnel avec le client, préférant instaurer un véritable partenariat (suivi technique de chaque machine, assistance planification maintenance, optimisation des budgets et interventions) plutôt qu'une simple relation fournisseur/client ponctuelle.



Mes compétences :

Formateur

conseil

Mécanique

Analyser et améliorer les performances

Maintenance

Suivi clientèle

Sertissage