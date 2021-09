Jerome BOMBON

En plus de dix ans d'expérience dans l'exploitation de services informatiques, j'ai piloté avec succès plusieurs projets complexes et internationaux, et mis en place méthodes et moyens pour garantir la qualité des livrables et la performance du support d'infrastructures avec de fortes contraintes de production.



Mon expérience chez VeePee (SPIE Communications), intégrateur de services de télécommunication, m'a apportée de solides connaissances en matière de systèmes et de réseaux en participant au design et à l'intégration de solutions de sécurité, d'hébergement, de messagerie, de transfert de données ou de diffusion vidéo. J’ai développé le sens du service dans l’accompagnement de clients grands comptes tels que Prisma-Presse, Mondadori ou NRJ, et fait preuve d'adaptation et d'investissement afin de réussir les défis qui m'ont été proposés.



Au sein d'Orange Business Services et en qualité de responsable de production, j'ai piloté avec succès des projets de design et de mise en oeuvre d'infrastructures de streaming et de e-business (Java) en m’appuyant sur des équipes basées en France, en Espagne et en Pologne. J'ai sous ma responsabilité l'équipe en charge du déploiement et du support, avec pour objectif de garantir à nos clients la qualité et la disponibilité des services. Fort de bonnes connaissances techniques, je préconise et oriente les choix technologies afin de conserver un bon équilibre efficacité/coût.



Méthodique et rigoureux, participant activement au processus de recrutement, j'ai su accompagner et faire évoluer mes collaborateurs.



J'aspire à de plus de responsabilités et d'autonomie.



Mes compétences :

Windows server

SAN

Cisco IOS

Conduite de projets

Messagerie électronique

Infogérance web

NAS

LAMP

Cloud computing

Diffusion de contenu (streaming)

VOD

Outsourcing

PRA

Externalisation

LAN

WAN

VMware

H264

Encodage