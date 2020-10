Jérôme CHAMPARE

J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1996, comme Ingénieur R&D chez France Telecom R&D, sur des sujets télécom comme la supervision des réseaux télécoms, les services à valeur ajoutée.



En 2000, je rejoins le groupe Devoteam et occupe un poste de consultant senior/chef de projet. Je réalise des missions en délégation de ressource ou au forfait auprès dopérateur télécom comme par exemple Orange, avec une activité de chef de projet MOE, MOA SI puis resp. marketing opérationnel. Je pilote des projets/paliers de réalisation ou dévolution de SI (CRM, fourniture de service, collecte, médiation, facturation) sur les services et infrastructures fixe, mobile, internet, et leur convergence avec mise en place des processus métiers de fourniture de service, facturation, recouvrement, support technique lié à ces SI (recrutement, formation, processus métier, outillage).

A partir de 2006, joccupe la responsabilité de directeur de projet au sein de Devoteam Consulting, je suis responsable des réponses aux appels doffres qui me sont confiés, du pilotage aux forfaits des projets remportés, du recrutement et de la formation des équipes projet. Jinterviens sur des projets daudit, de schéma directeur et de pilotage de projet SI télécoms auprès de client opérateur télécom (ex : Orange, SFR) ou transporteur (ex : SNCF).

A partir de 2008, joccupe le poste de responsable de compte client et de directeur de projet (prospection, avant-vente, réponse appel doffre, animation de compte).

En 2012, je rejoins STELSIA, filiale du groupe SNCF et ai la responsabilité de offres Telecom distribuer par Stelsia à l'ensemble du groupe SNCF.

En 2016, je rejoins la SNCF, en qualité de responsable de la performance, responsable des contrats télécom, responsable de la transformation digitales.

En 2019, je prends la responsabilité du service Vidéoprotection



Mes compétences :

Audit

Schéma directeur

animation et gestion de comptes clients

Management déquipe consultants et projet

Maîtrise d'ouvrage

Répons